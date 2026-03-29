3歳1勝クラスの牝馬限定戦、阪神9R・君子蘭賞は、2番人気アンジュドジョワ（福永、父キタサンブラック）が道中で好位まで押し上げ、直線はインから鋭く抜け出した。初コンビの岩田望は「凄くレースが上手。あのポジションがほしかったし少しかみましたが、いい反応。今後が楽しみ」と期待十分。デビューから連勝を飾り、オークスの惑星候補に浮上した。