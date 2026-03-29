「巨人０−２阪神」（２８日、東京ドーム）白球が舞い上がると、左翼席中心に歓声が起こった。阪神の三走・中野がタッチアップし生還。森下翔太外野手の先制犠飛が今季１勝目の第一歩となった。「ゾーンを上げて、自分のスイングを心がけました」と初回１死三塁のフルカウントから、ハワードのチェンジアップをすくい上げ左翼へ。「先制点が取れたので、遥人さん（高橋）が粘ってくれるかなっていう思いもありました」。頼も