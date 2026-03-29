お笑いコンビ「くりぃむしちゅー」の有田哲平（55）と「アンタッチャブル」の山崎弘也（50）が28日、都内でモバイルサッカーゲーム「ウイコレ」のファンイベントに登壇した。2人も参加したトーナメントでは、山崎が昨年に続き2連覇し「本当に強いんでしょうね」と得意顔。米大リーグのドジャースでワールドシリーズ連覇中の大谷翔平（31）を引き合いに、3連覇のプレッシャーを「少しながら気持ちが分かる」と共感して笑いを誘