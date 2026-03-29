素質馬がそろった3勝クラスの牝馬限定戦、中京11R・マレーシアCは、1番人気ルージュソリテール（4＝藤原、父ロードカナロア）が道中4番手から抜け出し、オープン入りを決めた。新コンビで勝利に導いた西塚は「素晴らしい馬。千六でもうまく対応してくれたし注文をつけるところがない」と相棒を称賛した。