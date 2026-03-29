少食おじさんの博多華丸・大吉が、ただただ食べたい丼か麺を探す街ブラ番組『華丸丼と大吉麺』 ©️ABCテレビ 29日（日）は、静岡編がスタート。第１回は、富士山の伏流水が湧き出る「水の都」三島で丼麺探し。清らかな湧き水が育んだうなぎや、豊かな大地で育った高級野菜「三島野菜」が名物だ。市内に36箇所ある「三島富嶽三十六景」は、富士山の様々な表情を楽しめる眺望スポットだ。 ©️ABCテレ