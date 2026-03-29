◇セ・リーグ中日1―2広島（2026年3月28日マツダスタジアム）ドラフト2位・桜井がプロ初登板初先発で7回1失点（自責0）の好投を見せた。7回に、自らの失策が絡んだ1死満塁から押し出し四球を与え、今春実戦6試合24イニング目で初失点。勝敗は付かず、被安打3、9奪三振の好内容でも「先発は勝たないと意味がない。先制点を与えてしまったことを反省したい」と責任を背負い込んだ。4年ぶり開幕2連敗の井上監督は「桜井は抜