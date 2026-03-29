「ファーム・西地区、阪神２−６広島」（２８日、日鉄鋼板ＳＧＬスタジアム尼崎）得意の“コイ料理”が期待されたが、まさかの展開となった。阪神・大竹耕太郎投手は広島打線につかまり、５回７安打５失点。３死球と珍しく制球を乱し、調整登板ではあるが、本番に向けて不安を残した。二回までは無失点で封じたが、三回２死一、三塁から堂林に３ランを被弾。投球の質を「まだムラがある」と冷静に分析した。四回には会沢と持