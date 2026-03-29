◇セ・リーグ広島2―1中日（2026年3月28日マツダスタジアム）広島のサンドロ・ファビアン外野手（28）が28日、中日戦（マツダ）の8回に決勝の左前適時打を放った。今春のオープン戦は打率・154と低迷。状態が心配された中、前日27日の開幕戦から2試合連続でマルチ安打を記録。チームは2連勝で22年以来、4年ぶりの開幕カード勝ち越しを決めた。執念がバットに乗り移った。同点に追い付かれた直後の8回2死一、三塁だ。2番