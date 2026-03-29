「巨人０−２阪神」（２８日、東京ドーム）縦横無尽にダイヤモンドを駆け抜け、左翼スタンドに熱気をもたらした。阪神・中野拓夢内野手が今季初安打を皮切りに猛打賞。３安打２得点１盗塁、持ち味全開でチームの今季初勝利に貢献だ。「近本さんが（塁に）出ない時は自分が塁に出るという意識をより強く持っている。得点に絡んだことは良かった」と納得顔で汗を拭った。初回１死でハワードから右前打。森下の打席で二盗を決め