フィラデルフィア・セブンティシクサーズのタイリース・マクシーが、現地の人気番組『The Tonight Show Starring Jimmy Fallon』に出演。番組の中で、「NBA選手をアベンジャーズに例える」というお題に答え、その回答に注目が集まっている。 司会のジミー・ファロンから最初に投げかけられたのは、「NBAのスパイダーマンは誰」というもの。これに対しマクシーは「自分か、ドノバ