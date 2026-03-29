スコットランド代表を率いるスティーブ・クラーク監督が、日本代表戦を振り返った。スコットランドメディア『BBC』が伝えた。28日、「キリンワールドチャレンジ2026」として日本と対戦したスコットランド。本拠地であるハムデン・パークには大観衆が集まり、共にFIFAワールドカップ2026に出場する日本相手の初勝利を目指した。デンマーク代表との激闘の末にW杯の出場権を獲得したスコットランド。その熱狂の再現を目指したが