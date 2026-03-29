日本代表は現地時間28日、キリンワールドチャレンジ2026でスコットランド代表を1−0で破った。試合後、GK鈴木彩艶（パルマ・カルチョ／イタリア）がフラッシュインタビューに登場した。日本代表は序盤の8分にピンチを迎える。左サイドを破られ、MFスコット・マクトミネイ（ナポリ／イタリア）に決定的なシュートを放たれたが、GK鈴木が素早い反応を見せ、ゴールを死守する。後半に入った55分にもDFアンドリュー・ロバートソン