日本代表を日本代表を率いる森保一監督が28日、スコットランドのグラスゴーで行われた『キリンワールドチャレンジ2026』のスコットランド代表戦後のフラッシュインタビューに臨み、伊東純也のゴールで勝利（0−1）を収めた試合を振り返った。試合後、森保監督は「試合中に10人入れ替えながら戦った中でしっかり無失点で抑えて繋いで戦えて最後に決め切ることができて非常に良かった」とコメント。多くの選手を起用しながらも崩