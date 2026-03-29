現地３月28日に開催された国際親善試合で、森保一監督が率いる日本代表はスコットランド代表と敵地で対戦。84分に伊東純也が決勝点を挙げ、１−０で接戦を制した。日本は20歳の後藤啓介らフレッシュな選手を先発で起用。後半から中心選手の三笘薫、堂安律、伊東純也、上田綺世らを投入した。一方、敗れたスコットランドもチャンスを作ったが、GK鈴木彩艶の好守に遭うなどし、最後まで得点できなかった。 試合後、CBで