日本代表は現地時間28日、キリンワールドチャレンジ2026でスコットランド代表を1−0で破った。試合後、決勝ゴールを奪ったMF伊東純也（ゲンク／ベルギー）がフラッシュインタビューに登場した。試合は序盤からスコアレスで時計の針が進む。ピンチの数も0ではなかったが、GK鈴木彩艶（パルマ・カルチョ／イタリア）の好セーブもあって難を逃れると、選手交代で勢いを増して行った日本代表が、終盤の84分に試合を動かす。DF鈴木