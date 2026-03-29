森保一監督が率いる日本代表は、現地３月28日に国際親善試合でスコットランド代表とグラスゴー（スコットランド）のハムデン・パークで対戦。１−０で勝利を収めた。この試合で決勝ゴールを奪ったのが、62分から途中出場した伊東純也だった。84分、左サイドを上がってきた鈴木淳之介の折り返しのこぼれ球に反応。冷静に目の前の相手をかわして右足で流し込んだ。 このゴールをスコットランドメディア『Daily Record』は