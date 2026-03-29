昨年12月の試合中に左膝前十字じん帯断裂の重傷を負ったフランス1部モナコのMF南野拓実（31）が6月11日開幕のW杯北中米大会に向けて急ピッチで調整を進めている。オーストリア1部ザルツブルク時代に通訳を務めたJ2大宮の宮沢悠生監督（40）が連絡を取り合ったことを明かし、W杯で奇跡の復活を遂げることを予言した。南野はW杯を諦めていなかった。昨年12月21日の敵地オセール戦で左膝を負傷。診断は左膝前十字じん帯断裂だった