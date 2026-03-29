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【出走取消】▽7R…コンバットペスカ（左前肢フレグモーネ）【競走除外】▽8R…タイキジパング（馬場入場後に左前肢ハ行）【競走中止】▽5R…ドットカモン（直線＝右前肢ハ行）【過怠金】▽5R…田口1万円（直線外斜行）▽8R…舟山3万円（決勝線手前で内斜行）▽9R…池添3万円（向正面で内斜行）【戒告】▽2R…吉田隼（直線内斜行）▽3R…斎藤（4角外斜行）、西塚（直線外斜行）▽11R…斎藤（向正面内斜行）