今季のヤクルト、ロッテのように両リーグの前年最下位チームがそろって開幕連勝は、68年に広島が2連勝、近鉄が4連勝して以来58年ぶり2度目の珍事となった。このシーズンの広島は3位、近鉄は4位に浮上して終えたが今回はどうか。また、今季の両軍が前年最下位の翌年に開幕連勝を飾るのは、ヤクルトが08年の3連勝、ロッテが12年の4連勝以来。