第98回選抜高校野球大会は28日に初の休養日を迎え、29日の準決勝に備えて4校が練習に臨んだ。大阪桐蔭は、専大松戸（千葉）戦を前に大東市内の同校グラウンドで調整。今秋ドラフト候補に挙がる最速153キロ右腕の吉岡貫介（3年）は、ブルペン投球で状態を確認した。三重との2回戦で7与四球、4暴投を含む4回1/3を4失点と乱れた中、「前回より、かなりいい」と復調への兆しをつかんだ。相手は、4番でプロ注目の吉岡伸太朗（3年