智弁学園（奈良）は奈良県五條市内の学校グラウンドで調整した。今大会3試合計26イニングを1失点で、3戦3勝中のエース・杉本真滉（3年）は遠投やストレッチなどに取り組み「疲れとか全然ない。楽しいっすね。早くやりたい」と16年春の村上頌樹（現阪神）に続く5戦5勝による頂点を視野に入れた。好調の要因は祝日で「スタンドに人がいっぱいでわくわくした」と振り返る20日の1回戦・花巻東（岩手）戦での完封。大入りが予想され