景勝地や震災遺構、「心の交流」も東北地方の太平洋沿岸を結ぶ「みちのく潮風トレイル」は、東日本大震災から１５年を経た「いま」に触れる道。生活基盤を取り戻した沿岸地域では、にぎわいの灯をともそうと、国内外の旅人向けに景勝地や催事の情報発信に余念がない。トレイルを整備する人々に共通するのは、「震災の記憶・教訓を忘れずに、東北の未来を切り拓（ひら）いてゆきたい」との思いだ。変化に富む全行程１０００キロの