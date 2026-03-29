医師や看護師が同乗して救急患者を運ぶ「ドクターヘリ」の需要が高まる反面、各地で運航休止が相次いでいる。整備士の退職や休職で人員確保が難しくなっているためだ。国や自治体は、患者の搬送や治療に支障を来さぬよう、対策を講じる必要がある。ドクターヘリは、医師が薬や医療機器を携えて事故現場などに急行し、患者の初期治療をしながら病院に運ぶ。道路事情を気にせず移動でき、山間部や離島の患者を速やかに搬送でき