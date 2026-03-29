中京大中京（愛知）は兵庫県内で約2時間、フリー打撃などで調整した。高橋源一郎監督は「（智弁学園の）杉本君の球の速さ、角度、切れの良さを想定して、ポイントを差し込まれず、センターへ打ち返すような打撃を確認しました」と明かした。2回戦・帝京戦で一発を放っている主砲・荻田翔惺主将（3年）も「高めの速い球はボールなので振らないように伝えた」という。指揮官が現役時代の97年以来29年ぶりの決勝へ、杉本攻略のイ