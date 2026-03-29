米国とイスラエルによるイラン攻撃から１か月が経過した。停戦協議に向けた駆け引きが活発化しているが、米国とイランの主張には大きな隔たりがあり、先行きは不透明だ。エネルギー危機が現実のものとなりつつある中、先進７か国（Ｇ７）外相会合がフランスで開かれた。国際秩序が崩壊しかねない瀬戸際で、Ｇ７の外相が事態の収束に向けて結束を保ったことは、ひとまず評価したい。今回のイラン攻撃は国際法違反の可能性が高