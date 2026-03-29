読売新聞社と新興企業サカナＡＩ（東京）によるＸ（旧ツイッター）などＳＮＳの共同分析で、中国が昨年１１月７日の高市首相の国会答弁を機に仕掛けた認知戦が、今年２月８日投開票の衆院選に合わせても行われた可能性があることがわかった。英語の発信を強めて国際世論工作に重点を置いたことも判明した。ＡＩ（人工知能）で首相が衆院解散を表明した今年１月１９日から２月中旬にかけて、Ｘの全アカウントの投稿から中国の対