海上経由での違法薬物の摘発を強化するため、海上保安庁は新年度にサイバー捜査の専門ポストを新設する方針を固めた。ＳＮＳでつながり違法行為を繰り返す海外の「匿名・流動型犯罪グループ（匿流（トクリュウ））」が密輸に関与しているとみられ、海保は新設する専門ポストを中心に他の捜査機関との情報交換を進めるなど、連携を強化していく。（小池和樹）コンテナに１トン海保によると、海上での違法薬物密輸事件は近年、１