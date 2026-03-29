３月末をもって解散を発表しているアイドルグループ・ｍｙｆａｖが２８日、東京・渋谷区のＤＤＤ青山クロスシアターでグループとしてラストライブを開催した。最後は涙があふれた。ライブ序盤に「笑顔で終えたい」と言った古松華（１９）も「この時間がずっと続けばいいのにと思っている」と目を潤ませ、黒瀬梨花（２１）は「人生で一番幸せでした」と泣いて感謝した。２４年９月にはＳＴＵ４８でも活動経験がある川又あん