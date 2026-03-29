ケガでサッカー日本代表の英国遠征参加を辞退したオランダ1部アヤックスのDF冨安健洋（27）が早ければ4月4日のトウェンテ戦で復帰する可能性が出てきた。22日のフェイエノールト戦で右太腿に違和感を訴えて途中交代。検査で確認された患部の損傷は軽傷で、関係者は「トウェンテ戦に出られる可能性はある」と説明した。冨安は昨年2月に右膝を手術し、7月にアーセナルを退団。12月にアヤックスと今季終了までの短期契約を締結し