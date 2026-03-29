実験の結果を報告する中大の有賀教授（右）ら＝２月、県警本部中央大学の学生に特殊詐欺を装った電話をかけ、個人情報を盗み出そうとする実験が昨年末に行われた。犯人の「ニセ警官」に扮（ふん）したのは県警の現役警察官。迫真の演技もあってか、電話に応じた学生の５人に１人は被害に遭いかねないとの結果がまとまった。県警の担当者は「非常に高い割合だ」と危機感をあらわにし、学生の反応を分析して対策に生かす構えだ。