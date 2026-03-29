巨人は２８日の阪神戦（東京ドーム）に０―２で敗戦。難敵の相手先発・高橋遥人投手（３０）を前に決定打が出ず、完封負けを喫した。またしても虎の左腕に苦しめられた。前夜の開幕戦では、プロ初登板初先発となったドラフト１位ルーキー・竹丸が６回１失点と大役を果たして勝利を飾った巨人だったが、歓喜の輪からこの日は一転、沈黙に包まれた。打線は高橋を前に、５回一死から岸田が内野安打を放つまで無安打で、その後も