ドジャースは２７日（同２８日）、本拠地ドジャー・スタジアムで２０２５年のワールドシリーズ優勝リング贈呈式を行った。試合前のセレモニーで初めて披露されるとあって、クラブハウスには静かな高揚感が漂っていた。実は勝者にしか分からない悩みがある。受け取ったリングをどの指に収めるか。優勝直後の１１月、選手たちはリングのサイズを申告する。１つだけならまだしも２年連続だ。ドジャースは２０年にも優勝しているた