新日本プロレス２８日の水戸大会で、ザック・セイバーJr.（３８）がＩＷＧＰタッグ王者の「ノックアウト・ブラザーズ（Ｋ．Ｏ．Ｂ）」ことＹｕｔｏ―Ｉｃｅ（２９）、ＯＳＫＡＲ（２７）組に罵詈雑言を浴びせた。ザックは大岩陵平と組み、４月４日両国国技館大会でタッグ王座に挑戦する。昨年末の「ワールドタッグリーグ」を制しながら、今年の１月５日大田区大会ではＫ．Ｏ．Ｂに敗れてベルトには手が届かなかったため、今回