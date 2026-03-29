米国・ＷＷＥの女子ＵＳ王者で?美しき狂気?ことジュリアが、前最高峰王者から価値ある白星をゲットした。プロレスの祭典「レッスルマニア４２」（４月１８、１９日＝日本時間１９、２０日、ネバダ州ラスベガス）が近づく中で、和製スーパースターは誰一人、出場が決まっていない。日本人唯一のタイトルホルダー、ジュリアはキアナ・ジェームズとのコンビでＷＷＥ女子タッグ王座、シングル最高峰のＷＷＥ女子王座と合わせて３冠