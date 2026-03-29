阪神の中軸コンビが、新パフォーマンスを披露した。１点リードの８回１死二塁、佐藤が中川の１４２キロ直球を豪快なスイングで右前適時打にした。黄色に染まる左翼スタンドを沸かせ、「いいところで（打席を）回してくれた。１本出て良かった」と、ほほ笑んだ。森下も初回１死三塁で先制の左犠飛を放った。佐藤が塁上で見せた新しいポーズは、２７日の開幕戦で森下がお披露目したもの。陸上男子１００メートルの世界記録保持者