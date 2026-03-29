◆パ・リーグオリックス６―０楽天（２８日・京セラドーム大阪）オリックス・野口が、途中出場で執念を見せた。遊撃守備に入った直後の７回２死一、三塁で迎えた今季初打席。１ストライクから田中千の外角直球を振り抜き、バットを折りながらも、左翼線に５点目となる適時二塁打を運んだ。「ガツンといけた」と、手に残った感触を振り返った。ファームでは１３打数７安打の打率５割３分８厘と結果を残し、開幕スタメンをつか