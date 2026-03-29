オリックス・九里亜蓮投手が毎回の自己最多１２奪三振で今季初登板をパ・リーグ一番乗りの完封で飾った。昨年９月２９日の楽天戦（京セラＤ）からシーズンをまたいで２試合連続のシャットアウト勝ち。０−１０と大敗した開幕戦から一夜明け、ＦＡ移籍２年目の右腕が完封返しでリベンジした。＊＊＊＊＊＊＊＊＊オリックス・九里は、現状維持を好まない。「自分がいい投手だと思ったことはない。もっとうまくなりたいし、まだま