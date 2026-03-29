◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島２―１中日（２８日・マツダスタジアム）広島の新外国人フレディ・ターノック投手（２７）が７回５安打無失点と好投した。球団６人目の来日初登板勝利こそ逃したが、無四球で７奪三振。武器のカーブに加え、直球と球速の近いツーシームで中日打線を惑わせた。当初は苦戦していた変化球の制球も改善。「しっかりコーナーに投げ切れた」と胸を張った。もう一つの武器も健在だった。６回１死の第２打席