◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人０―２阪神（２８日・東京ドーム）普段は、おとなしく控えめな阪神・高橋遥人投手（３０）が、秘めていた感情を解き放った。２―０の９回２死二、三塁。前の打席まで通算被打率６割６分７厘（９打数６安打）の天敵・岸田を低めのツーシームで空振り三振に斬り、けたたましくほえた。「アドレナリンが出ていた。めっちゃ何か叫んじゃいました」。２１年１０月２日・中日戦（甲子園）以来、１６３８日ぶ