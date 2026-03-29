嵐の相葉雅紀（４３）がこのほど、ＭＣを務めるＮＨＫの海外紀行番組「世界で開け！ひみつのドアーズ」（４月１日スタート、水曜・後７時５７分）の取材会を都内で行った。１３日に開幕した嵐のラストツアー「ＷｅａｒｅＡＲＡＳＨＩ」札幌公演（１５日まで大和ハウスプレミストドーム）。１８９８日ぶりのライブステージを３公演こなし、そこから数日後の取材会だったが「お集まりくださり、ありがとうございます！」と爽