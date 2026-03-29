オリックス・九里が鉄腕ぶりを発揮した。８回を終えた時点で１１６球を投じていたが、迷わず９回のマウンドへ。２死一塁からマッカスカーを遊ゴロに仕留めると、拳を握った。今季初登板で自己最多１２Ｋを奪い、シーズンをまたいで“２試合連続”の完封勝利。パ・リーグ一番乗りのシャットアウトに「ゼロで終われてよかった」と充実感を見せた。本拠地・京セラＤでは、３７回２／３を連続無失点で７連勝。登板前は、４人の審判