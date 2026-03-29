◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島２―１中日（２８日・マツダスタジアム）広島が、新井監督就任４年目で初となる開幕連勝発進に成功し、カード勝ち越しを決めた。今季から新加入したターノックは、来日初先発で７回５安打無失点。８回に島内が同点を許し、来日初勝利は消えたが、内容の詰まった９４球だった。打線は中日のドラフト２位右腕・桜井（東北福祉大）に苦戦。５回までわずか１安打と抑え込まれたが、７回に均衡を破った