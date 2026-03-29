「浪速のエリカ様」の異名をとった元衆院議員でタレントに転身した上西小百合（42）が日刊スポーツに襲来し、投資のすすめ？を訴えた。最近はSNSの投稿で見かける程度で、すっかり「あの人は今!?」状態。何をしていたのか問うと、現在はファイナンシャルプランナー（FP）2級資格を取得し、社会人時代の20代からコツコツ投資してきた、運用益で悠々自適の生活で、お金に関するアドバイスを送っているという。政治家時代の経験や海