5人組グループ・嵐の相葉雅紀が17日、都内で行われたNHK総合の新海外紀行番組『世界で開け！ひみつのドアーズ』（毎週水曜後7：57、初回は4月1日から）取材会にMCとして登壇した。【写真】かわいい！オリジナルキャラのくじらじい同番組は、見たこともない景色や絶品グルメ、日本との意外なつながりを解き明かす。スタジオではMCの相葉がレギュラー出演の井桁弘恵とVTRを見ながら盛り上がり、木村昴が水先案内人として出演者