嵐の相葉雅紀（43）が、MCを務めるNHK海外紀行番組「世界で開け！ひみつのドアーズ」（4月1日スタート、水曜午後7時57分）取材会を28日までに都内の同局で行った。テレビやガイドブックでほとんど紹介されたことがない未知の場所に潜入し、驚きの文化を解き明かす新番組。第1回はかつて“首狩り族”と呼ばれた先住民が暮らすオーストラリア・メル島を紹介する。井桁弘恵（29）、木村昴（35）とともにVTRを見た相葉は「首狩り族がい