W杯前最後の代表ウィーク。イギリスでの2連戦を戦う日本代表は、ハムデン・パークにてスコットランド代表とのテストマッチを行った。最前線に後藤、シャドーに佐野航大、鈴木唯人という形を試してきた森保監督。シュートはうまくミートしなかったものの、5分にさっそく菅原のクロスから前田がシュートに持ち込む形を作る。しかし8分、マッギンのクロスから中央でフリーになったマクトミネイにシュートを許すというピンチを迎える。