◇国際親善試合 日本1―0スコットランド（2026年3月28日グラスゴー）英国遠征中のサッカー日本代表（FIFAランク19位）は28日（日本時間29日）、国際親善試合でスコットランド代表（同38位）に1ー0で勝利。途中出場のMF伊東純也（33＝ゲンク）が後半39分に値千金の決勝ゴール。注目のW杯イヤー初戦を制し白星発進。森保監督が就任した18年以降の欧州勢との対戦成績を通算6勝1分け（1PK負けは引き分け扱い）とした。後半