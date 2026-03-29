自らのゴールで勝利に導いた。森保一監督が率いる日本代表は、現地３月28日に国際親善試合でスコットランド代表と敵地で対戦。１−０で競り勝った。決勝点を決めたのは、63分に途中出場した伊東純也。背番号14は84分、左サイドからの攻撃で、塩貝健人が落としたボールに反応。トラップからすかさず右足を振り、ゴールにねじ込んだ。試合後のフラッシュインタビューで、伊東は「ゴールは良かったですけど、１個前にチャンス