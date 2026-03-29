森保一監督が率いる日本代表は現地３月28日、国際親善試合でスコットランド代表とグラスゴーのハムデン・パークで対戦。１−０で勝利した。試合後のフラッシュインタビューで、森保監督は「選手を試合中に10人入れ替えながら戦ってきたなかで、しっかりと無失点に抑えて繋いで戦えて、最後は決めきることができたのは非常に良かった」と振り返った。 また、「選手たちも同じ絵を描いてくれて、交代しても流れを崩さずに