◆国際親善試合スコットランド０―１日本（２８日、スコットランド・グラスゴー）日本はＭＦ伊東純也が決勝点を挙げ、Ｗ杯出場国のスコットランドに１―０で勝利した。サブ組中心で挑んだ前半も試合を支配し、主力選手を相次いで投入した後半に試合を決めた。＊＊＊まるで国内での親善試合かのように、日本が主導権を握って試合をコントロールした。欧州予選をストレート突破し、５大リーグでプレーする選手が多くス